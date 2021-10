LG전자, '2021 호텔쇼' 참가…클로이 로봇 솔루션 소개

[아시아경제 정현진 기자] LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 126,000 전일대비 2,500 등락률 +2.02% 거래량 366,818 전일가 123,500 2021.10.15 10:40 장중(20분지연) 관련기사 2021한국IR대상에 LG전자·덕산네오룩스식알못도 꽃·채소 잘 키워내는 'LG 틔운'…성수동 팝업스토어 가보니텔레필드, LG전자와 43억규모 서비스 공급 계약 체결 close 가 '2021 호텔쇼'에서 LG 클로이 가이드봇, LG 클로이 UV-C봇, LG 클로이 서브봇 등 LG 클로이 로봇 솔루션을 소개한다고 15일 밝혔다.

호텔쇼는 ㈜미래전람이 주최하는 호텔, 리조트 등 숙박산업 및 외식산업 대표 전시회로 이번 행사에는 약 200개의 업체가 500개의 부스를 꾸렸다. LG전자는 전날부터 17일까지 나흘간 고양시 킨텍스에서 열리는 이 행사에 참가, 스마트 호텔 플랫폼 서비스 업체 두왓과 함께 전시장을 마련하고 두왓의 서비스와 클로이 로봇을 연동해 다양한 사용장면을 선보였다.

서랍형 LG 클로이 서브봇은 고객이 주문한 제품을 객실로 직접 가져다 주는 장면을 시연했고 선반형 LG 클로이 서브봇은 부스 내에서 팜플렛을 싣고 다니며 관람객들에게 나눠주는 역할을 맡았다. LG 클로이 가이드봇은 호텔쇼 전시장을 안내하고 LG전자 로봇의 상세 정보를 소개했으며 LG 클로이 UV-C봇은 전시장을 돌아다니며 살균하는 모습을 시연했다.

LG 클로이 서브봇(서랍형)과 LG 클로이 가이드봇은 스스로 엘리베이터를 타고 다른 층을 오갈 수 있어 호텔 룸서비스나, 방 안내 등에 적합하다고 LG전자는 설명했다. LG전자는 로봇을 미래사업의 한 축으로 삼고 일상생활에서 쉽게 접할 수 있는 서비스에 초점을 맞춰 호텔 솔루션, 병원 솔루션, F&B 솔루션 등 각종 맞춤형 솔루션을 선보이고 있다.

LG전자 로봇사업담당 노규찬 상무는 "LG 클로이 로봇은 1:1 고급 컨시어지 서비스부터 비대면 배송서비스까지 호텔에 최적화된 솔루션을 갖추고 있다"면서 "사람과 로봇의 상호보완을 통한 호텔 서비스 패러다임의 변화를 이끌 것"이라고 말했다.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr