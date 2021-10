경상국립대학교, 대학원생 한-인도 국제학회서 최우수상 우수상 수상

[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경상국립대학교 광화학 나노소재 전문 핵심 지원연구센터와 화학과 BK21 FOUR 분자 소재화한 미래인재 교육연구단은 7일부터 8일까지 ‘나노과학 및 에너지, 환경 및 생물의학 응용을 위한 나노기술(iNEEBA)’ 한-인도 국제학회를 온라인 개최했다.

이번 학회에는 한국, 인도, 독일, 스페인, 미국 등 12개국 이사 연구진이 참여해 나노기술, 에너지, 환경 및 생물의학 응용 등 나노 재료 연구 주제로 160여건의 결과를 발표했다.

이번 학회에서 경상국립대학교 대학원 화학과 유 이슬 씨는 '펄스 레이저 하이브리드 공전법을 이용한 귀급속 합금의 제조 및 그 응용'의 논문을 발표해 교육감상을 수상했다.

박사과정 박현주 씨는 'Zn@ZnO 코어-쉘 구조를 기반으로 한 비 효소 전기화학 센서의 제조'라는 주제로 논문을 발표해 우수 발표상을 받았다.

이번 국제학회의 연구 주제 및 공동 국제학회 개최는 한국연구재단, BK21 FOUR 분자 소재화한 미래인재 교육연구단, 학문 후속세대 양성사업 및 기초과학연구역량강화사업의 ‘광화학 나노소재 전문 핵심 연구지원센터’의 지원을 받았다.

