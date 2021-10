순천시, 창업 아이디어 경진대회 해커톤 개최

예비창업자와 기창업자 구분 없는 오직 아이디어 중심 경진대회

[순천=아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 전남 순천시(시장 허석)가 지역에서 기업을 성실하게 운영할 우수한 아이디어를 가진 창업자를 발굴하기 위해 실시하는 ‘2021 순천 창업 아이디어 경진대회’의 해커톤을 오는 16일부터 17일까지 이틀간 순천시민협력센터에서 개최한다고 14일 밝혔다.

해커톤이란 프로그래밍 분야에서 개발자, 디자이너 등이 팀을 구성해 마라톤을 하듯 쉼 없이 결과물을 만드는 것을 말하며 최근 정부, 민간 등 다양한 분야에서 해커톤 방식을 차용해 활용 중이다.

해커톤은 각 팀의 공동팀 구성과 협업을 통해 ‘2021 순천 창업 아이디어 경진대회’에 걸맞는 아이디어 분석 및 고도화, 개선방안 도출 등 집단지성의 창발을 유도하는 방식으로 진행된다.

첫째날은 분야별 멘토링 프로그램 지원으로 각 팀들의 아이디어 고도화 방안을 마련하며 팀별로 자율적인 개발 활동을 실시한다.

둘째날은 팀별 개발 활동 및 결과물을 토대로 발표심사를 통해 본선진출 20개 팀을 선발한다.

본선은 오는 12월 초에 개최될 예정이며 시민크라우드펀딩 및 투자유치 실적을 합산, 최종 심사를 통해 10개 팀을 선발한다.

순천시는 경진대회의 실질적 효과를 높이기 위해 대회기간 및 본선대회 이후 외부자금 투자유치 시 사업화 지원금을 확대하는 투자시스템 방안을 도입했으며 사업계획 발표(IR) 컨설팅, 투자자 네트워킹 주선 등을 통해 창업팀 주도 투자유치 활동을 독려할 계획이다.

시는 최종 선정된 10개팀에게 1등 3000만원, 2등에서 10등까지 각 1000만원의 상금을 지급한다.

선정자(팀)에게는 3년간 최소 9000만원에서 최대 1억 5000만원의 사업화지원금을 지원하며 창업공간 및 주거지원 혜택이 돌아가게 된다.

창업을 위한 인큐베이팅과 액셀러레이팅 전문교육 및 프로그램 또한 준비되어 있다.

창업 아이디어 경진대회에 관한 기타 자세한 사항은 대회본부로 문의하면 된다.

