국민대 교수회, 김건희 논문 대응 관련 결선투표 '부결'

양쪽 모두 3분의 2 이상 득표 못해 안건 폐기

김씨 논문 의혹 관련 학교에 공문 전달 방안 검토

[아시아경제 한진주 기자] 국민대 교수회가 윤석열 전 검찰총장의 부인 김건희 씨의 박사학위 논문 의혹에 어떻게 대응할 지를 놓고 결선투표를 벌였으나 득표율 미달로 부결됐다.

14일 대학가에 따르면 국민대 교수회가 김씨의 논문 부정행위 의혹에 대한 국민대 연구윤리위원회 재조사와 관련해 '적극 대응'과 '비대응'을 놓고 전날까지 결선투표를 진행했지만 양쪽 모두 3분의 2 이상 득표하지 못해 안건 자체가 폐기됐다.

국민대 교수회 관계자는 "'적극 대응'이 '비대응'보다 높은 득표율을 얻었지만 3분의 2 이상 표를 얻지 못해 교수회 차원에서 외부적으로 의견을 표명하지는 않게 될 것"이라고 말했다.

교수회는 김씨의 논문 부정 의혹을 엄중히 보고 있다는 취지의 내용을 담은 공문을 학교에 전달할 예정인 것으로 알려졌다.

국민대 교수회가 이달 5∼8일 진행한 김씨 논문 재조사에 관한 의견 표명 여부 투표 결과 '적극 대응'(38.6%·114명)이라고 답한 비율이 '비대응'(36.9%·109명)보다 조금 더 많았다.

한편 교육부는 국민대에 오는 18일까지 김 씨의 논문 재검증 계획을 제출하도록 요구했고, 국민대가 자체적으로 내놓은 박사학위 심사과정에 대한 자체조사는 즉각 실시하도록 했다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr