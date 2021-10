고승범 금융위원장 "청년 금융자산 형성 적극 지원"

금융발전심의회 청년분과 2차 회의 개최

[아시아경제 김진호 기자] 고승범 금융위원회 위원장은 14일 "청년층의 자산형성을 돕는 맞춤형 금융상품을 다양화하는 노력을 지속하겠다"고 밝혔다.

고 위원장은 이날 금융위 금융정책 자문기구인 금융발전심의회 청년분과 2차 회의에 참석해 모두발언에서 이같이 말했다. 이날 회의에는 청년분과 위원 및 금융위 90년대생 청년 직원들이 참석했다.

고 위원장은 이날 회의 주제인 '청년금융의 필요성 및 청년금융정책 추진방향'에 대해 우선 "청년시기가 경제주체로 자산형성을 시작할 수 있는 중요한 시점"이라며 "저축 및 투자 등을 통해 청년의 잠재력을 축적해 나갈 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.

구체적으로 내년 중 출시를 추진 중인 청년희망적금과 청년소득공제장기펀드 등을 언급하며 "그간의 금융지원이 대출접근성에만 치우쳤다면 이제는 자산형성을 위한 맞춤형 금융상품 다양화 노력을 지속해 나갈 것"이라고 강조했다.

또 잠재력 실현지원을 위해선 "창업과 취업 등 희망청년이 유망한 일자리를 확보할 수 있도록 투자자와 기업연계 등 지원에 나서겠다"며 "청년그룹의 고유 특성에 맞춰 금융지원 사각지대 해소를 위해 노력하겠다"고 말했다.

지속적인 소통 강화도 약속했다. 그는 "향후 보다 많은 청년이 직접 참여하여 청년금융에 대한 의견을 제시할 수 있는 방안을 함께 고민하자"고 했다.

이날 회의에서 청년 특별위원과 청년직원은 자산 형성을 위한 적극적 지원 필요성을 강조했다.

한 위원은 "안정적 투자를 하고 싶어도 이자나 수익이 너무 낮다"며 "안정적 투자를 보다 많이 선택할 수 있도록 적극적 지원이 필요하다"고 말했다. 또 다른 위원은 "일자리 상황이 쉽지 않아 저축이나 투자 여력이 많지 않다"며 "청년 창업과 일자리 지원에도 적극적 금융 역할을 해달라"고 주문했다.

아울러 주택구입 및 결혼 등 대규모 자금이 필요한 경우에 대출지원에 있어 세심한 배려가 필요하다는 의견도 나왔다.

이에 대해 금융위는 의견수렴 내용을 충분히 반영해 향후 청년금융 추진방향을 보다 구체화하고 관련 정책·제도를 개선해 나겠다고 답했다.

