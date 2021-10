[아시아경제 황준호 기자] ▲ 유광봉 씨 별세, 유성원(한국투자증권 GWM전략담당 상무) 부친상, 김형근(전 KT지사장)·김성종(한의사)·정재훈(이안홈케어뉴트리션 대표) 빙부상 = 13일 오후 1시 30분, 서울성모장례식장 1호실, 발인 16일 오전 5시 30분.

