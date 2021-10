[아시아경제 조현의 기자] 대만 남부 가오슝에서 14일 주상복합 건물 화재로 9명이 숨지고 44명이 다쳤다.

대만 중앙통신사에 따르면 이날 오전 2시54분께 가오슝시에 위치한 13층짜리 주상복합 건물 청충청 빌딩에서 화재가 발생했다.

40년된 이 빌딩은 당시 1∼5층은 폐쇄된 상태였고 7∼11층에 약 120가구가 거주하고 있었다.

가오슝 소방 당국은 소방차 75대와 소방관 159명을 투입해 오전 7시께 화재를 진압했다.

소방 당국은 "구조 당시 이미 9명이 숨진 상태였으며 44명이 부상했다"고 밝혔다. 부상자 중 2명은 의식이 혼미한 상태다.

당국은 출동 당시 1층에 쌓인 물건더미에서 불길이 맹렬히 치솟고 있던 점에 미뤄 방화 가능성을 배제하지 않고 있다.

