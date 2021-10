[아시아경제 이민지 기자] 웰크론한텍은 아레나스 안성 물류센터 개발사업 계약을 이지스 아레나스케이엘아이피1의2사모부동산모투자회사와 맺었다고 14일 공시했다. 계약금액은 1225억원으로 지난해 매출액 대비 60.92%에 달한다.

