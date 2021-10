창원시, 주민참여 자치경찰협의회 구성에 박차 … 관계기관 간담회 가져

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 창원시는 경상남도 자치경찰위원회 주관 '주민참여 자치경찰협의회 구성 간담회'를 개최했다고 14일 밝혔다.

경남도, 창원시, 창원·마산·진해경찰서, 창원교육지원청 관계자가 참석한 이번 간담회에서는 자치경찰제의 효율적인 정착과 협력 방안에 대한 다양한 의견이 오갔다.

특히 창원, 경찰서, 교육지원청 간의 상시 소통을 위한 협의회 구성에 주안점을 두고 진행됐다.

허성무 시장은 "10월 중 주민참여 자치경찰협의회 출범을 목표로 각 기관 관계자와 긴밀히 협력하겠다"며 "자치경찰의 성공적 정착으로 시민 모두가 안심하고 생활할 수 있는 치안 서비스를 확립하겠다"고 말했다.

한편 7월 1일부터 시행된 자치경찰제는 생활안전, 여성·청소년, 교통 등 주민 생활과 밀접한 관련이 있는 경찰 사무에 대해 지역 특성에 맞는 주민 밀착형 치안 서비스를 제공하기 위한 제도다.

이를 위해 경남도는 도지사 소속의 자치경찰위원회를 운영하고 있으며, 창원시를 비롯한 각 시군은 협의회 구성 절차를 진행 중이다.

