쇼핑엔티, PB 오디브 프리미엄 라인 신제품 출시

[아시아경제 임춘한 기자] 데이터홈쇼핑 쇼핑엔티는 자체 브랜드(PB) 오디브 프리미엄 라인 신제품을 출시했다고 14일 밝혔다.

이번에 선보인 상품은 유니크한 레터링으로 고급스러움 더한 캐시미어 풀오버와 머플러 세트, 고급 소재인 알파카 원사에 충전재를 사용한 헝가리구스 숏다운과 알파카 구스코트 등이다.

오디브는 쇼핑엔티를 운영하는 티알엔이 2019년 8월 선보인 여성의류 브랜드다. 2019년 45억원, 2020년 202억원, 올해 9월까지 456억원의 주문액을 기록하고 있다.

쇼핑엔티 관계자는 “패션 성수기인 F/W시즌과 위드 코로나 시대가 맞물리면서 패션계가 호황을 맞이 할 것으로 예상된다“며 “앞으로도 고급 소재를 사용한 오디브 프리미엄 라인을 확대 할 예정이며, 홈쇼핑에서 쉽게 찾아 볼 수 없는 디자인과 품질로 자체 브랜드 경쟁력 확보에 주력할 것”이라고 말했다.

