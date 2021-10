"최대 50% 할인" 홈플러스, '독점가격위크' 진행

20일까지 마이홈플러스 멤버십 회원 대상

신선·가공식품 등 할인 혜택 제공

[아시아경제 김유리 기자] 홈플러스는 오는 20일까지 '독점가격위크'를 열고 마이홈플러스 멤버십 회원을 대상으로 신선·가공식품 등을 최대 50% 할인가에 선보인다고 14일 밝혔다.

신선식품 중 육류가 대표적이다. 미국 USDA 초이스 부채살, 호주산 프렌치랙·양목심 등을 할인가에 판매한다. 농협안심한우 국거리·불고기, 브랜드 돈육 삼겹살·목심 등도 각각 20% 할인 판매한다. 광양식 소불고기(600g)는 9990원에 선보인다. 미국산 USDA 초이스 살치살(100g)은 17일까지 3920원에 판매한다.

신선한 수산물과 과일도 싸게 내놓는다. 완도전복(100g, 대, 국내산)을 3990원에, 요리가 쉬운 손질 오징어(마리, 국내산)와 미역 전 품목을 각각 20% 할인가에, 인기 멸치 5종(국내산)을 각각 40% 할인가에 판매한다.

과일은 제스프리 골드키위와 하루 2알 그린키위를 할인가에 선보인다. 14일 하루 동안은 고당도 스위티오·감숙왕 바나나(송이, 필리핀산)를 각각 4990원, 1+1으로 판매한다. 이와 함께 친환경 양파, 감자, 달수 고구마도 각각 20% 할인가에 판매한다.

오는 27일까지 홈플러스 시그니처 구운 주먹밥 2종, 두마리 닭강정, CJ 백설 고소함 가득 참기름 등도 할인가에 만날 수 있다. 코카콜라 파워에이드 마운틴·메가볼츠(1.5ℓ), 코카콜라 토레타 아쿠아리우스(1.5ℓ), 녹차원 율무차(30입)·우엉차(100입) 등은 50% 할인가에 판매한다.

독점가격위크 기간 동안 이벤트도 진행한다. 14일부터 27일까지 마이홈플러스 애플리케이션(앱)을 통해 나만의 쇼핑 리스트 댓글을 달면 추첨을 통해 ▲100만원(1명) ▲20만원(2명) ▲10만원(3명) 상품권을 증정한다. 멤버특가상품을 구매하고 스탬프를 찍으면 홈플러스 시그니처 물티슈, 농심 안성탕면을 증정하는 '스탬프 이벤트'도 진행한다.

18일부터 24일까지는 오전 10시부터 오후 11시 사이 이벤트 상품을 100원에 구매할 수 있는 '100원 쿠폰 이벤트'도 진행한다.

이창수 홈플러스 트레이드마케팅총괄이사는 "이번 행사는 마이홈플러스 멤버십 회원들을 위해 합리적인 쇼핑 기회와 혜택을 제공하기 위해 마련됐다"며 "앞으로도 특별한 혜택으로 채운 다양한 행사를 진행할 것"이라고 말했다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr