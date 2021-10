[아시아경제 이민지 기자] 코오롱머티리얼 코오롱머티리얼 144620 | 코스피 증권정보 현재가 3,075 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 3,075 2021.10.13 15:30 장마감 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-2일코오롱머티리얼, 검색 상위 랭킹... 주가 -4.86%코오롱머티리얼, 화학섬유 테마 상승세에 6.44% ↑ close 은 10억 규모로 자사주 처분을 결정했다고 13일 공시했다. 회사 측은 “모회사 코오롱인더스트리의 완전자회사로 편입을 위해 진행 중인 주식의 포괄적 교환의 원활한 진행을 위해 회사가 보유하는 자기주식을 별도로 코오롱인더스트리에 처분한다”고 말했다.

