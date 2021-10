원희룡 측 "검찰, 이재명 휴대폰부터 압수수색해야"

[아시아경제 금보령 기자] 국민의힘 대선주자인 원희룡 전 제주도지사 측에서 이재명 더불어민주당 대선후보(현 경기도지사)의 휴대폰부터 압수수색해야 한다고 목소리 높였다.

원 전 지사 캠프의 박용찬 수석대변인은 13일 논평을 통해 "검찰은 지금 당장 이재명의 휴대폰부터 압수수색하라"고 주장했다.

박 대변인은 검찰을 향해 "대장동 게이트 수사를 시작한 지 20일이 지났건만 무엇하나 속시원하게 밝혀내지 못하고 있다"며 "압수수색이라며 엉뚱하게 유동규 전 성남도시개발공사 기획본부장 빈집을 뒤지더니 창밖으로 내다버린 휴대폰도 찾지 못해 이리저리 허둥대는 모습을 보여주고 말았다"고 지적했다.

이어 박 대변인은 "수사내용도 부실하기 짝이 없다. 핵심인물 유동규와 화천대유 대주주 김만배의 입에만 의존할 뿐 계좌추적과 물증 확보에 있어 아무런 성과를 내지 못하고 있다"며 "국민적 공분을 사고 있는 초대형 비리사건이지만 이에 대한 검찰의 수사는 그야말로 사설탐정만도 못하다는 비판까지 나오고 있는 실정"이라고 꼬집었다.

그러면서 박 대변인은 "거듭 강조하건대 이번 사건의 핵심은 부당하게 설계된 이익분배 구조"라며 "구속된 유동규가 정말로 이재명의 측근이 아니었는지 이 역시 매우 중요한 대목"이라고 얘기했다.

박 대변인은 또 "그렇다면 검찰은 더이상 좌고우면하지 말고 수사의 기본 ABC로 돌아와야 한다. 이재명의 자택과 성남시청 더 나아가 경기도청의 이재명 집무실도 함께 압수수색하라"며 "그렇게 하지 않는다면 대장동 게이트의 진실은 절대로 밝혀지지 않을 것이며 그 모든 책임은 검찰이 짊어져야 할 것"이라고 강조했다.

