단계적 일상회복(위드 코로나)의 구체적 방안을 논의할 코로나19 일상회복지원위원회가 출범한 13일 서울역 광장에 마련된 중구 임시 선별검사소에서 의료진이 장갑을 착용하고 있다. 유리창에 할로윈데이 관련 스티커가 눈에 띈다. /문호남 기자 munonam@

