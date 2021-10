산업부, 첫 '탄소중립 엑스포' 개최

친환경·저탄소 경제 이행 위한 우리 산업 현주소 및 미래 방향 제시

[세종=아시아경제 권해영 기자] 산업통상자원부는 13~15일 일산 킨텍스에서 '제1회 탄소중립 EXPO'를 개최한다고 밝혔다.

올해 처음 열리는 탄소중립 엑스포는 세계적인 탄소중립 흐름에 대응해 친환경·저탄소 경제로 이행을 위한 우리 산업의 현주소와 미래 방향을 제시하는 자리다. 이번 행사는 '제40회 대한민국 에너지대전'과 함께 열리며 총 297개사가 참가해 1183개 부스를 마련한다.

8개 전시관으로 구성된 엑스포는 탄소중립 제품·기술 홍보, 중소기업 수출 지원, 국민참여의 장으로 이뤄진다. 우선 탄소중립 특별관에는 탄소중립을 위한 산업전환, RE100(재생에너지 100%) 등 정부 정책과 주요사업, 성과가 전시돼 있다. 신재생에너지관은 참여기업이 가장 많은 전시관으로, 총 190개 기업이 태양광·풍력·연료전지·ESS 등 다양한 신재생에너지 분야를 소개한다. 에너지효율관에는 ICT가 접목된 가전을 포함한 전자제품과 에너지관리시스템(EMS), 효율 기자재 등 가정과 산업 분야에서 활용되고 있는 제품·기술이 전시된다.

이 밖에 녹색건축 특별관, 스마트조명 특별관. 탄소중립기술 우수사례관, 기타 지자체관, 공공에너지관도 선보인다.

이번 전시회는 국내외 판로 개척을 위한 주한대사관, 지자체 연계 네트워킹 등 참가기업의 비즈니스를 위한 프로그램이 마련됐다. 아울러 기업의 전시 내용을 온라인 중계하는 '라이브 탐방', 실시간 스트리밍으로 제품을 홍보·판매하는 '라이브 커머스' 프로그램도 진행된다. 에너지 분야 및 정책 등을 알기 쉽게 설명하는 'e-온택트 토크쇼', 참관객 대상 '그린뉴딜 에너지 퀴즈쇼' 등 참여형 프로그램도 열린다.

한편 국내 중소기업의 해외 판로 개척 지원을 위해 55개국에서 60여명의 해외 바이어를 초청해 비즈니스 상담과 수출계약·업무협약(MOU) 체결도 진행한다. 한화큐셀, 퍼스트실리콘, 비케이엠 등 3개 기업의 신제품 발표회도 진행된다.

박기영 산업부 차관은 "글로벌 신 경제질서로 대두된 탄소중립을 선제적, 능동적으로 대처해 우리 경제와 산업의 새로운 성장의 기회로 만들어 나갈 필요가 있다"며 "탄소중립 이행 과정에서 민간부문의 노력을 적극 지원하고, 국가온실가스감축목표 상향에 맞춰 2030년 신재생에너지 발전비중을 30%로 확대할 것"이라고 밝혔다.

