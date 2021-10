[아시아경제 이민지 기자] 엘앤에프 엘앤에프 066970 | 코스닥 증권정보 현재가 204,800 전일대비 16,800 등락률 +8.94% 거래량 2,092,598 전일가 188,000 2021.10.13 14:51 장중(20분지연) 관련기사 기관 매수세에 반등하는 코스피…상승세 이끄는 자동차·플랫폼株테슬라, 애플도 탐낸다! 또 한 번 신기록 달성할 “전기차” 대장株!악재 소화한 국내 증시…코스피 장중 2950선까지 반등 close 는 시설자금과 운영자금 조달을 위해 1000억원 규모로 전환사채 발행을 결정했다고 13일 공시했다. 표면이자율과 만기이자율은 0%이다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr