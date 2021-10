[아시아경제 이민지 기자] 하이로닉 하이로닉 149980 | 코스닥 증권정보 현재가 5,780 전일대비 1,135 등락률 +24.43% 거래량 965,634 전일가 4,645 2021.10.13 14:19 장중(20분지연) 관련기사 쿠팡의 또 다른 수혜주!! 폭발적 수요 증가 실적 고공행진!! 하이로닉, 검색 상위 랭킹... 주가 -3.19%《시선집중》 2021년 이끌 트렌드 종목들 지금 확인하세요 close 은 3분기 영업이익으로 16억원을 기록해 전년동기대비 256% 증가했다고 13일 공시했다. 매출액은 69% 증가한 63억7400만원, 순이익은 17억9100만원으로 204% 늘었다.

