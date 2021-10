볼보, 국내 최초 통합 SKT인포테인먼트 서비스 탑재 S90·V90CC 출시

S90 6150만원, V90CC 6950만원 부터

[아시아경제 유제훈 기자] 볼보자동차코리아는 국내 최초 통합형 SKT 인포테인먼트 서비스를 탑재한 플래그십 모델 S90과 V90크로스컨트리를 출시했다고 13일 밝혔다.

이는 디지털 전환을 겨냥한 볼보자동차의 글로벌 모델 업데이트에 일환으로 신형 XC60에 이어 안드로이드 기반 인포테인먼트 시스템 및 디지털 서비스 패키지가 확대 적용됐다.

특히 국내엔 한국 소비자들을 위해 티맵모빌리티와 함께 300억원을 투자해 개발한 통합형 SKT 인포테인먼트 서비스가 제공된다. 내비게이션 티맵(Tmap)과 AI 플랫폼, 누구(NUGU), 사용자 취향 기반 음악 플랫폼인 플로(FLO)를 차와 통합한 인포테인먼트 서비스로 96%에 달하는 높은 한국어 음성 인식률을 갖췄다.

여기에 디지털 서비스 패키지엔 ▲스마트폰을 통해 차량 개폐 및 온도 설정 등이 가능한 볼보카스 앱(Volvo Cars app) ▲비상상황 발생 시 버튼 하나만으로 24시간 사고접수 및 긴급출동 신청, 서비스센터 안내 등을 제공하는 볼보 온 콜(Volvo on Call) ▲스마트폰 무선 충전 기능과 ▲업계 최고 수준의 5년 LTE 데이터 및 1년 플로 이용권이 포함된다.

이 밖에도 레이다(Radar)와 카메라, 초음파 센서로 구성된 첨단 운전자 지원 시스템(ADAS)도 업데이트됐다. 후방의 물체를 감지하여 자동으로 제동을 걸어주는 리어 액티브 브레이크(Rear Active Brake) 기능이 추가 됐다. 아울러 더욱 정확한 정보를 처리할 수 있도록 윈드쉴드 상단에 위치한 레이다 센서를 아이언 마크에 통합하고, 수집된 데이터를 분석 처리하는 ASDM을 차량의 후면부로 재배치했다.

또 플래그십 라인업을 위한 고급 편의사양도 추가됐다. 초미세먼지를 정화하는 어드밴스드 공기청정기를 포함한 클린존 인테리어 패키지에 정전기를 발생시켜 항균 작용을 돕는 이오나이저가 새롭게 추가됐다. S90의 인스크립션 트림에는 뒷좌석 통풍 시트가 추가되어 상품성을 더욱 향상했다.

이윤모 볼보자동차코리아 대표는 "볼보가 지향하는 럭셔리의 가치는 고객들의 일상 생활 속 볼보와 함께하는 모든 시간을 더욱 의미있게 만들어 가는 것"이라며 "단순히 이동수단을 넘어 차별화 된 경험을 선사하는 새로운 인포테인먼트 서비스를 통해 더 많은 분들이 스웨디시 럭셔리의 가치를 경험하시길 바란다"고 밝혔다.

한편 국내 판매가는 ▲S90 B5 모멘텀 6150만원, 인스크립션 6850만원, B6인스크립션 7250만원, T8 인스크립션 8540만원, ▲V90 크로스컨트리 B5 AWD 6950만원, PRO 7570 만원, B6 PRO 7970만원(부가세 포함, 개별소비세 인하분 적용 전 가격)으로 책정됐다. 여기에 5년 또는 10만㎞의 무상 보증과 소모품 교환 서비스를 제공한다.

유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr