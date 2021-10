靑, 이재명 회동 공식화…野 '정치중립' 우려

靑 "면담 요청 협의는 사실상 즉시 수용의사"…대장동 메시지, 정치적 확대 해석 경계

[아시아경제 류정민 기자, 금보령 기자] 청와대가 문재인 대통령과 이재명 더불어민주당 대선 후보(현 경기도지사) 회동을 공식화하면서 정치적 배경에 관심이 쏠리고 있다. 이 후보에 대한 견제구 논란을 상쇄하는 효과는 있지만 대통령의 정치중립 의무를 둘러싼 새로운 논란이 불거질 것으로 보인다.

청와대 고위 관계자는 13일 아시아경제와의 통화에서 "이재명 후보 측 면담 요청을 청와대가 협의하겠다고 한 것은 사실상 즉시 수용 의사를 밝힌 것"이라고 말했다.

앞서 문 대통령은 12일 대장동 사건과 관련해 "검찰과 경찰은 적극 협력해 신속하고 철저한 수사로 실체적 진실을 조속히 규명하는 데 총력을 기울여 달라"고 밝힌 바 있다. 문 대통령의 대장동 언급을 놓고 이 후보와 거리를 두려는 게 아니냐는 관측도 나왔지만 청와대는 정치적 확대 해석을 경계했다.

청와대 고위 관계자는 "신속히 수사하라는 것은 대통령의 아주 원칙적, 원론적 당연한 말씀인데 그마저도 경선에 이용되고 악용될 우려가 있어서 경선 기간 중에는 엄중하게 생각하고 있다는 표현을 한 것"이라고 설명했다.

문 대통령과 이 후보 만남의 구체적인 일정과 방법 등은 경선 논란의 분수령이 될 13일 민주당 당무위원회 이후에 가닥이 잡힐 것으로 보인다. 김대중 정부 때까지 유지됐던 ‘대통령=여당 총재’ 제도는 제왕적 대통령제 개선 논의와 함께 폐지됐다는 점도 주목할 부분이다.

대통령과 여당 대선 후보의 만남이 정치적 논란으로 번질 수 있는 대목이다. 실제로 국민의힘 대선주자들은 청와대와 이 후보 회동은 ‘잘못된 만남’이라고 지적했다.

홍준표 의원은 12일 페이스북에서 "대통령은 공정한 대선 관리를 하는 자리인데 특정 당 후보와 비밀회동 하는 것은 대통령이 대선에 개입한다는 의혹을 받을 수 있다"고 비판했다.

윤석열 전 검찰총장도 "대장동 게이트를 철저히 수사하라고 해놓고, 의혹의 핵심 당사자인 이 후보를 만나겠다는 것은 모순"이라고 꼬집었다. 원희룡 전 제주도지사는 "면담 요청을 한 이 후보의 목적에 상당한 의구심이 든다"면서 대장동 사건과의 연관성을 지적했다.

야당의 이러한 반발을 고려할 때 문 대통령과 이 후보 만남이 성사되더라도 만남의 형식과 논의 주제 모두 제약이 뒤따를 것으로 보인다.

