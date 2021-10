하나손보, 디지털전략본부장에 남상우 전무 선임

[아시아경제 오현길 기자] 하나손해보험은 디지털전략본부를 디지털전략본부와 상품업무본부로 분리하고 디지털전략본부장에

남상우 전무(하나금융파인드 대표)를 선임했다고 13일 밝혔다.

남 전무는 LG인터넷 마케팅기획팀, SK커뮤니케이션즈 브랜드마케팅팀, 청담러닝 CMO(마케팅총괄)를 거쳐 2015년 리치앤코 마케팅 총괄 전무, 2018년 7월부터 리치플래닛 대표를 역임했다.

하나손보 법인보험대리점 자회사 하나금융파인드의 대표이사로 선임됐으며, 하나손보 임원에도 취임하면서 디지털전략본부장을 겸직하게 됐다는 설명이다.

디지털전략본부에는 디지털전략팀, 디지털채널팀, 손님마케팅팀과 원데이플랫폼고도화 태스크포스팀(TFT)으로 구성된다.

하나손보는 현재 원데이플랫폼 고도화를 추진, 남 전무의 플랫폼 사업 경험을 살려 디지털 손해보험사에 걸맞는 차별화된 플랫폼을 구축해 나갈 예정이다.

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr