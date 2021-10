"가상세계서 직업체험" LG유플러스, 키자니아와 '아이들 전용 메타버스' 구축

[아시아경제 조슬기나 기자] 아바타 캐릭터를 한 아이들이 우주로 나가 직접 우주비행선을 조종하고 소방관이 돼 화재 현장에서 불길을 진압해볼 수 있는 메타버스(확장가상세계) 직업체험 플랫폼이 구축된다.

LG유플러스는 글로벌 직업체험 테마파크 키자니아와 함께 아이들 전용 메타버스(키즈 메타버스) 구축을 위한 업무협약을 체결했다고 13일 밝혔다. 어린이만을 위한 메타버스 서비스 기획은 국내에서 이번이 최초다.

이에 따라 두 회사는 플랫폼 구축, 캐릭터를 비롯한 인프라 기획 등을 두고 유기적 협력 방안을 마련하기로 했다. 별도의 TF 조직을 꾸려 서비스 상세 기획과 개발에 집중할 계획이다.

내년에는 국내 최초로 키즈 메타버스를 U+아이들나라 모바일 서비스로 선보인다. 서비스에 사용되는 아바타 캐릭터, 세계관, 스토리, 브랜드 등은 양사 공동으로 설계할 예정이다. 고객들은 U+아이들나라를 통해 가상현실 속 직업체험 서비스를 무상으로 이용할 수 있게 된다.

문현일 LG유플러스 아이들나라사업담당은 “어린이 체험 교육에 특화된 글로벌 사업자와 손잡고, 키즈 메타버스 서비스를 마련해 ‘U+아이들나라’, 나아가 당사 메타버스의 경쟁력이 한층 강화될 것”이라며 “특히 외부활동이 어려운 시기에 멀티미디어를 통한 콘텐츠가 아이들에게 유용한 체험형 학습이 되길 기대한다”고 밝혔다.

키자니아는 1996년 멕시코 본사에서 시작한 글로벌 직업체험 테마파크다. 전 세계 20개국 27개 도시에서 테마파크를 운영 중이며, 국내에서는 2010년 서울점, 2016년 부산점을 각각 개장했다.

조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr