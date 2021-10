경남 미디어문화 거점 '경남시청자미디어센터' 첫삽 … 175억원 투입 창원 중동에 건립

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경상남도가 12일 디지털 시대에 경남의 미디어 문화를 이끌어 나갈 경남시청자미디어센터의 첫 삽을 떴다.

센터는 총 175억원의 예산을 투입해 내년 12월까지 창원시 의창구 중동 4583㎡ 부지에 지상 6층, 지하 1층 규모로 건립될 계획이다.

이날 열린 착공식에는 하병필 경남도지사 권한대행을 비롯해 허성무 창원시장, 김하용 도의회의장, 김창룡 방송통신위원회 상임위원, 조한규 시청자미디어재단 이사장 등이 참석했다.

센터에는 미디어체험관, 스튜디오, 미디어교육실, 장비대여실, 다목적홀 등을 조성해 도민이 편리하게 이용할 수 있는 미디어 공공기반시설로 자리매김할 것으로 기대된다.

센터는 미디어 교육, 장비 대여, 체험 프로그램 등을 운영해 도민 누구나 미디어 환경에 쉽게 접근할 수 있도록 지원한다.

이를 통해 도민들이 미디어에 대한 다양한 시각을 갖도록 하고 새로운 콘텐츠를 직접 생산하는 데 필요한 환경을 제공한다.

복잡해지는 미디어 시대에 대응하기 위해 장애인 방송 제작 지원, 서부 경남의 찾아가는 미디어 교육 프로그램 등을 운영해 미디어 격차를 해소할 계획이다.

하 권한대행은 "갈수록 미디어를 정확하게 이해하고 활용할 수 있는 능력들이 중요해지고 있다"며 "도민이 미디어와 건강하게 소통하면서 지역 여론 형성의 주인이 될 수 있도록 경남시청자미디어센터와 함께 협력해 나가겠다"고 말했다.

센터 건립은 2019년 방송통신위원회 공모사업에 창원시가 최종 선정돼 이날 착공에 이르렀다. 건립되면 방송통신위원회 산하 미디어 전문기관인 시청자미디어재단에서 운영하게 된다.

