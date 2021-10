호남대, 친환경자동차 신기술 도약 3차교육 진행

[아시아경제 호남취재본부 조형주 기자] 호남대학교 미래자동차공학부(학과장 유용민)는 지난 10월 5일부터 시작된 친환경 자동차 신기술 도약 3차 교육과정이 오는 27일까지 계속된다고 12일 밝혔다.

친환경 자동차 신기술 도약 교육은 산업자원부와 광주광역시, 광주 그린카진흥원이 주관하는 상생형일자리 기반 구축 지원사업으로 1, 2차 교육에 이어 전기차에 관심을 갖고 있는 관련 분야 재직자들의 참여 열기가 높아지고 있다.

EVALL 이후경 대표가 진행하는 이번 3차 교육은 지역사회 자동차 분야 재직자 16명이 참가하고 있으며, 교육 이수 후 시험에 합격 할 경우 고전압 안전교육 레벨 2 자격이 주어진다.

호남대학교 미래자동차공학부 손병래 교수는 “매 차수마다 많은 분들이 신청해주셔서 감사드리고 이번 3차 교육에서도 상상공작소에 있는 수많은 교육 기자재들을 제공하며 지역사회 미래자동차 인재 육성에 기여할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

