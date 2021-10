소진공, '달리는 국민신문고' 참여…"전통시장 지원 앞장"

[아시아경제 이준형 기자] 소상공인시장진흥공단은 국민권익위원회가 주최하는 '달리는 국민신문고'에 꾸준히 참여하며 현장 목소리 청취에 나서고 있다고 12일 밝혔다. 달리는 국민신문고는 대형 상담버스로 전국 전통시장, 소상공인, 취약계층 지역을 직접 방문해 고충을 상담해주는 서비스다.

소진공은 올 3월 가평잣고을시장을 시작으로 최근까지 달리는 국민신문고에 14번 이상 참여했다. 지난달에는 추석 명절을 맞아 순천시 웃장, 고흥군 녹동시장 등에서 현장 부스와 달리는 국민신문고 상담버스를 활용해 고충 상담 서비스를 제공했다.

소진공 임원들은 전통시장의 코로나19 위기 극복을 위해 시장을 둘러보고 상인회와 간담회를 진행했다. 지난달 14일 순천시 웃장 상담에 참여한 한 상인은 "생업이 바빠 불편한 사항이 있어도 건의가 쉽지 않았다"면서 "직접 현장으로 찾아와 이야기를 들어주니 마음이 한결 가볍다"고 밝혔다.

현장 상담에 참여한 소상공인들의 주된 애로사항은 코로나19 장기화였다는 게 소진공의 설명이다. 소상공인들은 비대면 중심으로 변화하고 있는 유통산업에 대한 대응 등을 지원해 달라고 요청했다. 이에 소진공은 소상공인들과 코로나19 상황에 맞는 전통시장 맞춤형 사업, 저금리 소상공인 융자 지원 등을 논의했다.

조봉환 소진공 이사장은 "지난해부터 달리는 국민신문고에 꾸준히 참여하며 민원을 발굴하고 해결하기 위해 노력하고 있다"면서 "앞으로도 소외된 사각지대의 소상공인을 최소화하고 공단과 지역상인 간 소통을 강화하겠다"고 말했다.

이준형 기자 gilson@asiae.co.kr