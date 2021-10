▶정원 씨 별세, 정진상(전 경기도 정책실장)·일상·용상 씨 부친상 = 11일 오전, 경기 성남시 장례식장 특1호실, 발인 13일 오전 6시. (031-752-0404)

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr