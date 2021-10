"사람보다 낫다…" 신호 지켜 횡단보도 건넌 '기특한 강아지'

[아시아경제 황수미 기자] 목줄을 안 한 강아지가 신호를 지켜 횡단보도를 건너는 장면이 담긴 영상이 공개돼 화제다.

지난 8일 유튜브 한문철TV에는 '무단횡단자분들, 강아지를 본받읍시다'라는 제목의 영상이 올라왔다.

한 시민이 제보한 이 블랙박스 영상에 따르면 목줄을 하지 않은 강아지는 횡단보도 앞에서 기다리다가 보행 신호에 맞춰 횡단보도를 건넜다.

심지어 강아지는 횡단보도에서 사람을 마주치자 오른쪽으로 물러서 길을 비켜주기도 했다.

한문철 변호사는 주인 없이도 도로교통을 잘 지킨 강아지의 모습에 감탄을 연발했다. 그는 "(강아지가) 횡단보도 바깥에서 기다리고 있다가 신호등이 들어오니까 맞춰서 걷는다"며 "아주 예의 바르다"고 칭찬했다.

이어 한 변호사는 "사람 중에는 저 강아지만도 못한 무단횡단자가 상당히 많다"며 "최소한 우리 백구처럼만 행동하자. 그럼 무단횡단 사고가 나지 않을 것"이라고 강조했다.

이를 본 누리꾼들은 "너무 귀엽고 기특하다", "주인이 교육을 잘했나보다", "진짜 똑똑한 강아지다. 행동이 너무 예쁘다", "늘 다치지 않고 건강했으면", "몇몇 사람들도 보고 배워야 한다" 등의 반응을 보였다.

