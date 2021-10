한화-원익, 암모니아 기반 수소사업 손잡았다

암모니아에서 청정수소 추출하는 기술 공동 개발하기로 협약

[아시아경제 황윤주 기자] ㈜ 한화 한화 000880 | 코스피 증권정보 현재가 34,850 전일대비 250 등락률 -0.71% 거래량 422,459 전일가 35,100 2021.10.08 15:30 장마감 관련기사 대기업 장애인 고용률 2.38%…대우건설 등 0%대한화, 한화시스템에 구미사업장 자산양도한화그룹, 추석 전 협력사 대금 850억 조기지급 close (글로벌부문)와 한화 한화 000880 | 코스피 증권정보 현재가 34,850 전일대비 250 등락률 -0.71% 거래량 422,459 전일가 35,100 2021.10.08 15:30 장마감 관련기사 대기업 장애인 고용률 2.38%…대우건설 등 0%대한화, 한화시스템에 구미사업장 자산양도한화그룹, 추석 전 협력사 대금 850억 조기지급 close 임팩트 는 장교동 한화 한화 000880 | 코스피 증권정보 현재가 34,850 전일대비 250 등락률 -0.71% 거래량 422,459 전일가 35,100 2021.10.08 15:30 장마감 관련기사 대기업 장애인 고용률 2.38%…대우건설 등 0%대한화, 한화시스템에 구미사업장 자산양도한화그룹, 추석 전 협력사 대금 850억 조기지급 close 빌딩에서 원익머트리얼즈, 원익홀딩스와 암모니아를 기반으로 한 수소 생산·공급에 협력해 나가기로 약속(MOU)했다.

암모니아는 부피 당 수소를 저장하는 밀도가 액화수소보다 높아 수소를 저장하고 운반하는 수단으로 주목받고 있다. 기존 액화 암모니아 운송 인프라를 그대로 활용할 수 있다는 것도 장점이다.

4개사는 먼저 암모니아를 분해(크래킹)해 수소를 생산할 수 있는 시스템을 공동 개발하고, 추후 대규모 수소 생산·공급 시설의 구축까지 함께 협력해 나갈 예정이다. 이후 한화 한화 000880 | 코스피 증권정보 현재가 34,850 전일대비 250 등락률 -0.71% 거래량 422,459 전일가 35,100 2021.10.08 15:30 장마감 관련기사 대기업 장애인 고용률 2.38%…대우건설 등 0%대한화, 한화시스템에 구미사업장 자산양도한화그룹, 추석 전 협력사 대금 850억 조기지급 close 임팩트가 수소가스 터빈 기술에 암모니아 개질 수소를 활용하는 등 4개사는 친환경 수소 밸류 체인을 구축해 나가는 데도 힘을 모을 계획이다.

㈜ 한화 한화 000880 | 코스피 증권정보 현재가 34,850 전일대비 250 등락률 -0.71% 거래량 422,459 전일가 35,100 2021.10.08 15:30 장마감 관련기사 대기업 장애인 고용률 2.38%…대우건설 등 0%대한화, 한화시스템에 구미사업장 자산양도한화그룹, 추석 전 협력사 대금 850억 조기지급 close 글로벌은 1992년 이후 30여년간 암모니아를 활용하여 화약의 원료인 질산을 생산해오고 있다. 오랜 기간 암모니아를 취급한 경험을 바탕으로 해외에서 생산되는 클린암모니아를 조달하여 이를 분해한 뒤 국내에 청정수소를 공급하는 사업을 추진할 계획이다. 한화 한화 000880 | 코스피 증권정보 현재가 34,850 전일대비 250 등락률 -0.71% 거래량 422,459 전일가 35,100 2021.10.08 15:30 장마감 관련기사 대기업 장애인 고용률 2.38%…대우건설 등 0%대한화, 한화시스템에 구미사업장 자산양도한화그룹, 추석 전 협력사 대금 850억 조기지급 close 그룹의 수소밸류체인에서 수소 공급을 위한 암모니아 조달, 트레이딩, 암모니아 분해를 통한 수소 생산 측면을 담당할 예정이다.

현재 ㈜ 한화 한화 000880 | 코스피 증권정보 현재가 34,850 전일대비 250 등락률 -0.71% 거래량 422,459 전일가 35,100 2021.10.08 15:30 장마감 관련기사 대기업 장애인 고용률 2.38%…대우건설 등 0%대한화, 한화시스템에 구미사업장 자산양도한화그룹, 추석 전 협력사 대금 850억 조기지급 close 글로벌은 ㈜원익머트리얼즈, ㈜원익홀딩스와 함께 충북 충주 규제자유특구 내 ‘암모니아 기반 그린수소 생산?활용 실증사업’에 암모니아 공급 시스템 구축사업에 공동으로 참여 중이다.

김맹윤 ㈜ 한화 한화 000880 | 코스피 증권정보 현재가 34,850 전일대비 250 등락률 -0.71% 거래량 422,459 전일가 35,100 2021.10.08 15:30 장마감 관련기사 대기업 장애인 고용률 2.38%…대우건설 등 0%대한화, 한화시스템에 구미사업장 자산양도한화그룹, 추석 전 협력사 대금 850억 조기지급 close 글로벌부문 대표는 "㈜ 한화 한화 000880 | 코스피 증권정보 현재가 34,850 전일대비 250 등락률 -0.71% 거래량 422,459 전일가 35,100 2021.10.08 15:30 장마감 관련기사 대기업 장애인 고용률 2.38%…대우건설 등 0%대한화, 한화시스템에 구미사업장 자산양도한화그룹, 추석 전 협력사 대금 850억 조기지급 close 는 해외에서 생산되는 클린암모니아를 조달해 이를 분해한 뒤 국내에 청정수소를 공급하는 사업을 추진할 계획"이라며 "원익과 협력을 통해 그린수소의 상용화에 앞장서 나가겠다"고 밝혔다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr