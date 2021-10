이재명 '턱걸이 본선행'에 무효표 처리 재논란…이상민 "경선 과정 중대하자 없는 이상, 결과 바뀌는 것 아냐"

[아시아경제 오주연 기자, 전진영 기자] 이상민 더불어민주당 선관위원장이 10일 대선 경선 결과와 관련해 "중대한 경선 과정의 하자가 드러난다면 모르지만, 그것이 아닌 이상은 결과가 바뀌는 게 아니다"라고 말했다.

이 위원장은 이날 서울 송파구 올림픽공원 SK핸드볼경기장에서 열린 민주당 서울 순회 경선 후 기자들과 만나 "(경선 결과에 대해)이의를 제기하면 당에서 판단할 수 있는 사안인지, 결정할 수 있는 사안인지 검토해야 되겠지만, 아직은 그런 결과를 갖고 제기한 것은 없으니 가정을 전제로 얘기할 순 없다"며 이 같이 말했다.

민주당 마지막 대선후보 경선 결과에서 이재명 후보는 누적 득표율 50.29%을 기록하며 민주당 최종 대선후보로 선출됐다. 그러나 이날 발표된 3차 선거인단 투표에서 이 후보는 28.30%, 이낙연 전 대표는 62.37%를 받으며 이 후보가 아슬아슬하게 과반 승을 거두다보니 경선 과정에서 중도 사퇴했던 정세균, 김두관 후보의 득표 처리에 따라 이 후보의 과반 득표 여부가 달라질 수 있다는 논란이 제기됐다.

민주당 대선경선 특별당규 제59조1항에는 '사퇴자의 표는 무효로 처리한다'고 적시돼있다. 당 선관위는 사퇴한 후보가 경선에서 얻은 득표를 모두 무효로 해야 한다고 유권 해석했다. 이렇게 되면 남은 후보들의 득표율이 모두 올라가게 된다. 이 전 대표 측은 경선과정에서 이 같은 유권 해석에 이의를 제기하며 불완전한 조항이라고 주장해왔다.

이 위원장은 "당규에 중도사퇴한 후보는 무효처리한다고 돼 있고, 당규대로 그대로 실행한 것"이라며 "당규의 타당성 문제는 검토해볼 필요는 있다"고 말했다. 그는 "오늘은 그런 표차(과반 득표시 결선투표 없이 본선 진출)로 당규에 따라 후보자가 선출됐고, 당에서 공식후보로 추천서를 교부한 것"이라고 설명했다.

