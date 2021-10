[아시아경제 오주연 기자] 안철수 국민의당 대표가 8일 대선 출마 결심 여부에 대해 "당내 대선기획단 논의 결과에 따라 맞는 방향으로 움직이겠다"고 말했다.

안 대표는 이날 대구에서 열린 '안철수와 함께하는 국민을 위한 미래 의료 토크콘서트'에 참석하기 전 기자들과 만나 "대선기획단은 국민의당이 이번 대선에서 어떤 역할을 할 것인지 전략적인 방향을 정하게 될 것이고, 나는 당대표이자 당원으로서 그 결정에 따를 것이다"고 말했다.

국민의힘 등 야권 연대 가능성에 대해서는 "원론적으로 저와 생각을 함께 하는 어떤 정치인과도 만나서 이야기를 나눌 수 있다"고 전했다.

김동연 전 부총리 등과 접촉이 있느냐는 질문에 "아직 요청받은 것은 없다"고 답했다.

