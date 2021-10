[포토] 리움미술관 '검은 공백' 전시 전경

8일 서울 용산구 삼성문화재단 리움미술관을 찾은 시민들이 전시관을 둘러보고 있다. 이날 리움은 지난 2월 코로나19 여파로 휴관한지 1년 7개월 만에 재개관했다. 또한 한국 전통미술과 국내외 현대미술을 소개하는 상설전을 새로운 주제로 개편해 지금까지 전시되지 않았던 작품들을 일반인에게 선보인다./김현민 기자 kimhyun81@

