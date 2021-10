김웅 "고발 사주 녹취록 유출은 대장동 은폐 시도…조성은과 통화 기억 안 나"

[아시아경제 나주석 기자] ‘고발 사주’ 의혹의 당사자인 김웅 국민의힘 의원은 8일 조성은씨와의 통화 내용이 복원된 녹취록이 언론을 통해 보도되는 것에 불만을 토로했다. 녹취록에서 언급된 ‘우리’ 등의 표현에 대해서도 ‘전체 맥락’을 봐야 한다고 주장했다.

이날 김 의원은 국회 환경노동위원회 국정감사에 들어가기에 앞서 기자들과 만나 "검찰에서 포렌식했다는 자료들이 특정 매체를 통해 유출되고 있다"며 "공무상 비밀누설 및 피의사실 공표죄가 될 수 있다"고 지적했다.

녹취록이 일부 언론에 보도되는 것에 대해 "대장동 비리를 은폐하기 위한 낡은 정치 수법"이라면서도 "언론에 마치 밑밥 뿌리기식으로 일부 취사 선택해 보도될 수 있는지에 대해서도 분명히 법적 조치가 필요하다"고 밝혔다.

다만 그는 해당 녹취록이 문제가 되지는 않는다는 입장도 밝혔다. 그는 "내용도 크게 문제 될 것이 없다고 생각한다"며 "구체적 내용 자체에 대해서 들은 바가 없다"고 밝혔다.

기억이 없다는 기존 입장도 계속 밝혔다. 김 의원은 "처음부터 그런 사실 자체에 대해 부인한 게 아니라 기억을 못 한다고 얘기했다"며 "조씨에게 자료를 줬다는 것 자체도 기억이 안 난다고 얘기했다"라고 말했다.

녹취록에 ‘우리가 고발장을 써서 보내줄 거니까’라고 언급한 것과 관련해서도 "전체 맥락을 파악해봐야 한다"고 주장했다.

