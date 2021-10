[아시아경제 박지환 기자] 8일 넥스트BT 넥스트BT 065170 | 코스닥 증권정보 현재가 1,760 전일대비 80 등락률 +4.76% 거래량 21,654,192 전일가 1,680 2021.10.08 11:36 장중(20분지연) 관련기사 드디어 나왔다! “삼성전자-테슬라” 황금 수혜株!미르4 흥행!... “다음은 미국이다!” 게임 주 상승 예열은 끝났다!넥스트BT, 대한석탄공사와 탄광 지분 보유…"석탄가 급등 매장가치 부각" close 주가가 상승세다. 글로벌 에너지 대란 상황 속에서 석탄 광산 지분을 보유하고 있는 사실이 부각된 영향으로 풀이된다.

이날 오전 10시25분 기준 넥스트BT는 5.06%(85원) 상승한 1765원에 거래되고 있다.

넥스트BT는 석탄광산 인수 및 운영을 하는 한몽에너지개발 지분 21%를 보유하고 있다. 넥스트BT는 2010년 12월 대한석탄공사 및 선진그룹유한회사와 몽골 석탄광산 인수를 위한 합작법인(JV)인 한몽에너지개발을 설립했다.

한몽에너지개발을 통해 몽골 하르알탕박 지역에 위치한 훗고르샤나가사의 유연탄광 지분 51%를 취득했다. 총 투자금액은 324억원으로 대한석탄공사가 278억9000만원, 넥스트BT 37억1000만원, 기타 8억원이 투입된 석탄광산 인수 프로젝트로 알려졌다.

