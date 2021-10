경동나비엔, '한국산업의 고객만족도' 보일러 부문 8년 연속 1위

[아시아경제 김종화 기자] 경동나비엔이 한국능률협회컨설팅(KMAC)이 주관하는 '2021 한국산업의 고객만족도(KCSI)'에서 보일러 부문에서 8년 연속, 통산 9회 1위를 차지했다고 8일 밝혔다.

한국산업의 고객만족도는 1992년 시작된 국내 최초의 CSI(Customer Satisfaction Index) 조사 모델로, 상품 및 서비스에 대한 고객 만족도를 평가하는 공신력 있는 지표다. 올해도 1만 700여명의 소비자가 112개 산업 분야의 354개 기업에 대한 만족도를 직접 평가해 각 산업별 1위 기업을 선정했다.

경동나비엔은 1988년 아시아 최초로 콘덴싱보일러를 개발하고 에너지 절감과 환경보호를 위해 콘덴싱보일러의 국내 보급에 앞장서왔다. 콘덴싱보일러는 일반보일러 대비 미세먼지의 주요 원인이 되는 질소산화물을 약 79% 감소시키고, 온실효과의 주범인 이산화탄소 배출량을 크게 낮춰 대기질 개선에 기여하는 장점이 널리 알려지며 2020년 4월부터는 대기관리권역 내 사용이 의무화됐다.

경동나비엔은 세계적으로 인정받은 기술력을 기반으로 고객의 쾌적하고 편리한 생활을 위해 제품 라인업을 다변화하며, 고객의 니즈에 맞춘 최적의 제품을 제공하고 있다. 경동나비엔은 프리미엄 콘덴싱 제품인 NCB900, NCB700 시리즈, 친환경 기술로 콘덴싱보일러의 표준을 제시한 NCB500 시리즈, 합리적인 가격대에 우수한 난방 성능을 자랑하는 NCB300 시리즈 등 다양한 기능과 가격대를 갖춘 제품으로 소비자 선택의 폭을 넓혔다.

전양균 경동나비엔 서비스본부장은 "보일러는 온수부터 난방까지 사계절 내내 일상과 밀접하게 연관된 생활 가전이기 때문에 소비자가 믿을 수 있고, 만족도가 높은 브랜드를 선택하는 것이 중요하다"면서 "앞으로도 고객 만족을 최우선 가치로 삼고 고객의 소리에 귀 기울이며 쾌적한 생활환경을 만들어 나가기 위해 노력하겠다"고 말했다.

김종화 기자 justin@asiae.co.kr