"10월 제철에 더 맛있다" … '샤인머스캣', 가을 과일 1위 등극

[아시아경제 조인경 기자] 제철을 맞은 샤인머스캣이 가을 과일 시장의 판도를 바꾸고 있다.

8일 롯데마트에 따르면, 지난 6~8월 샤인머스캣 매출은 지난해 같은 기간에 비해 80.4% 증가했다. 연간 샤인머스캣 매출 또한 2017년부터 매년 50% 이상 신장하며 식지 않는 인기를 증명하고 있다.

롯데마트에서 매년 10월에 판매된 가을 과일 매출 순위를 보면 샤인머스캣은 2017년 4위에서 2018년 3위, 2019년 2위를 거쳐 지난해엔 감귤과 사과, 감 등을 제치고 가장 잘 팔린 과일 1위에 등극했다.

10월 전에 맛보는 샤인머스캣은 대부분 시설에서 재배된 상품이다. 하우스 시설 내부에 열풍기 등으로 가온을 하거나, 비닐하우스로 강우에 따른 수분 공급을 조절하는 등 수확 시기를 앞당기기 위해 추가비용을 투입하고 재배량도 많지 않아 다소 높은 가격대가 형성된다.

반면 10월부터는 시기에 맞는 일조량과 강우량 등의 재배 환경이 충족돼 밭에서 재배된 노지 샤인머스캣이 본격적으로 출하되고 , 가격도 여름보다 20% 이상 저렴해진다.

샤인머스캣은 아직 품질 평준화가 돼 있지 않아 좋은 원물을 가지고 있지만 판로 확보에 어려움을 겪는 농가가 많다는 게 업계 관계자들의 설명이다. 이에 롯데마트는 고품질의 샤인머스캣을 생산하는 신규 산지를 지속적으로 개발하는 한편 출하물량을 직매입해 물류비용과 판매수수료 등을 절감, 고객들에게 보다 합리적인 가격에 선보인다는 방침이다.

롯데마트와 롯데온에서는 오는 13일 '영천시와 함께하는 샤인머스캣 대축제'를 열고 영천 샤인머스캣(1.5㎏)을 1만9900원에 판매한다.

정재우 롯데마트 상품본부장은 "10월은 노지에서 자라난 샤인머스캣의 맛과 향을 제대로 느껴볼 수 있는 시기"라며 "본격적인 출하철을 맞아 고품질의 샤인머스캣을 합리적인 가격에 누려보시길 바란다"고 말했다.

조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr