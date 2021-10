"최대 35만원 지원" G마켓, 슈퍼프라이데이 렌탈 기획전

인기 렌탈 4종 및 LG전자 정수기 신제품

제휴카드 할인, 상품권 및 증정품 등 혜택

[아시아경제 김유리 기자] G마켓은 8일 '슈퍼프라이데이' 렌탈 기획전을 진행한다고 밝혔다. 이날 인기 렌탈 상품 4종과 신제품을 선보이고 상품권 지급, 제휴카드 할인 등 혜택을 제공한다.

정수기 인기 상품인 '쿠쿠 인스퓨어 100℃ 끓인물 정수기(CP-TS100S)'는 60개월 의무 약정 기준 월 렌탈비 2만6900원에 구매할 수 있다. 슈퍼프라이데이를 통해 구매하는 고객을 대상으로 상품권과 스마일캐시를 합쳐 총 35만원 상당의 렌탈 지원금도 제공한다. 제휴 카드 6종을 이용해 렌탈비를 결제하면 실적 등 제휴 조건에 따라 최저 월 1만3900원에 이용할 수 있다.

'코웨이 나노직수 미니정수기(P-350N)'는 36개월 의무 약정으로 월 1만원 중반대에 선보인다. 구매고객을 대상으로 3개월 렌탈료 면제 혜택과 30만원 상당의 스마일캐시도 제공한다. 7종의 코웨이 제휴카드 이용해 렌탈비를 최대로 할인 받으면 1900원에 사용할 수 있다.

정수기 외에도 '웰스 비데(BN150)'는 상품권과 스마일캐시를 합쳐 11만원의 렌탈 지원금을 제공한다. 약 1년간 무료 혜택을 받게 되는 셈이다. 그 외에도 렌탈비를 5종 웰스 전용 제휴카드로 결제하면 추가 할인을 받을 수 있다. 최대 실적 적용 시 렌탈비가 모두 차감돼 0원으로 이용 가능하다.

'루미올라 성장판 자극기'도 선보인다. 상품 구매고객을 대상으로 상품권 25만원을 제공하며 10만원 상당의 '소나 초음파 키재기' 사은품도 증정한다.

오전 10시부터 오후 1시까지 '타임딜'을 통해 LG전자 신제품 '자가관리형 상하좌우 정수기'를 의무 약정 기간 72개월 기준, 월 렌탈비 2만5900원에 판매한다. 8종의 LG전자 제휴카드를 이용해 결제하면 최저 1만2900원에 이용할 수 있다. 타임딜로 구매한 고객을 대상으로 상품권 30만원과 '달고나 만들기 세트' 사은품도 지급한다.

타임딜 제품을 포함, 슈퍼프라이데이를 통해 선보이는 렌탈 상품 모두 상담만 받아도 아메리카노 쿠폰을 증정한다. 자세한 내용은 G마켓에서 확인 가능하다.

이주철 G마켓 전략사업본부 본부장은 "코로나 시대를 맞아 집에 머무는 시간이 길어진 만큼 가전 렌탈 수요가 증가하는 추세"라며 "소비자에게 가장 인기 있는 렌탈 상품을 엄선, 월 렌탈비를 지원하는 등 파격적인 혜택과 함께 선보일 것"이라고 말했다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr