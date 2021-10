헝다 주요주주 홍콩 화런즈예, 주가 급락에 자진 상장폐지

[아시아경제 김형민 기자] 파산설에 휩싸인 중국 부동산 개발업체 헝다(에버그란데)의 주요 주주인 홍콩 부동산회사 화런즈예가 비상장사로 전환하기로 했다고 세계 주요 외신들이 7일 보도했다.

외신들에 따르면 홍콩 증시 상장사인 화런즈예는 지난 6일 오후 이 회사의 지분 75%를 보유한 류롼슝 가문이 현재 유통하고 있는 나머지 지분 25%를 주당 4홍콩달러에 매입해 상장을 폐지하기로 했다고 공시했다. 총 매입 금액은 19억1000만홍콩달러(약 2892억원)이다.

화런즈예의 주가는 전날 공시에 힘입어 이날 장중 30% 이상 급히 올랐다. 화런즈예 주식은 지난달 29일 거래가 정지됐다가 이날 다시 열렸다.

화런즈예는 헝다 주가 하락에 따른 투자 손실 우려로 올해 들어 거래 정지 전까지 주가가 42%나 하락했다. 화런즈예는 예고한 대로 올해 헝다 지분을 다 팔게 되면 투자 손실이 104억1000홍콩달러(1조5762억원)에 이를 것으로 추산했다.

화런즈예측은 전날 공시에서 상장폐지로 상장 유지에 따른 비용과 경영 자원을 절감하고 장기적인 사업 전략에 더 많은 유연성을 확보할 수 있다고 밝혔다.

한편 화런즈예는 2017∼2018년 헝다의 지분 6.5%를 주당 평균 15.8홍콩달러에 사들여 한동안 헝다의 쉬자인 회장에 이은 2대 주주 지위를 유지했다.

하지만 헝다가 채무불이행으로 파산설에 휩싸이자 헝다 지분을 팔기 시작해 현재는 4.39%의 지분만 갖고 있다.

