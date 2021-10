[아시아경제 유현석 기자] 아스타 아스타 246720 | 코스닥 증권정보 현재가 4,910 전일대비 60 등락률 +1.24% 거래량 13,171 전일가 4,850 2021.10.07 15:30 장마감 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-1일“주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정‘이용료 없는 카카오톡 종목추천’, 화제 close 는 서브원과 5억220만원 규모의 배터리분석장치 공급계약을 체결했다고 7일 공시했다. 이는 최근 매출액 대비 39.80%에 해당하는 금액이다. 기간은 오는 2022년 2월17일까지다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr