[아시아경제 김종화 기자] 독일 1위 프리미엄 주방용품 브랜드 WMF가 국내 첫 브랜드 전시회 '특별함이 머무는 순간'을 오는 9일부터 17일까지 청담동 갤러리원에서 진행한다.

이번 전시는 '주방의 모든 순간 변하지 않는 가치'라는 브랜드 슬로건을 바탕으로 주방에서 머무는 4가지 순간(4 Moments)의 여정을 함께하며, 매일 머무는 집과 주방이 주는 가치를 재조명한다.

WMF의 첫 브랜드 전시 '특별함이 머무는 순간'은 누구나 무료로 관람할 수 있으며, 네이버 예약을 통한 사전예약제로 진행된다. 주말인 9일(토), 10일(일), 16일(토), 17일(일)에는 전시 해설가의 전시 설명도 들을 수 있다.

