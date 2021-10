[아시아경제 온라인이슈팀] 배우 이시영이 여전사로 변신했다.

7일 이시영은 자신의 SNS에 "열정. 우린 이날 다 타버렸어"라는 글과 함께 사진을 공개했다.

이시영은 가죽 슈트와 부츠를 신고 외부 촬영장에서 촬영을 하고 있는 모습이다. 누리꾼들은 "어벤저져스 같다", "사랑하고 응원합니다", "한국판 스칼렛 요한슨이네" 등의 댓글을 남기며 감탄했다.

