금투협, '코잇' K-OTC 시장 신규등록 승인… 12일부터 거래 시작

[아시아경제 이민지 기자] 금융투자협회는 코잇의 K-OTC시장 신규등록을 승인하고, 10월 12일부터 거래를 시작한다고 7일 밝혔다.

코잇은 2006년 설립돼 인텔의 국내 공식대리점이자, 대만 ASUS사, 미국 Supermicro사 등 글로벌 IT 기업의 국내 총판으로서 CPUㆍSERVERㆍ메인보드ㆍ저장장치 등 다양한 IT 기기 및 장치를 비롯해 삼성전자 노트북ㆍ데스크탑ㆍ휴대폰 등 IT 완제품을 국내 유통하는 기업이다.

코잇 관계자는 “당사는 글로벌 IT 제품의 안정적인 국내 공급망 역할을 하는 업체로서, 국내 IT 환경 개선과 발전에 기여하고 있으며, 향후에도 최첨단 기술을 탑재한 제품을 지속적으로 발굴하여 공급할 예정으로, 이번 K-OTC시장 진입을 통해 회사의 진정한 가치를 발굴할 수 있을 것으로 기대한다.”고 밝혔다.

코잇은 최근 사업연도 결산일을 기준으로 자산총계 483억원, 부채총계 261억원, 자본총계 222억원, 매출액은 3155억원을 기록했다.

한편, 코잇의 신규등록승인으로 2021년에 13사가 K-OTC시장에 진입하였으며, 총 기업 수는 142사로 증가했다.

코잇은 12일부터 증권사 HTS 등을 통해 거래할 수 있으며, 첫 거래일에는 주당 순자산가치의 30%∼500% 범위에서 거래가 가능하다. 이후 가격제한폭은 전일 가중평균주가의 ±30%이다

이민지 기자 ming@asiae.co.kr





