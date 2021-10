통일부, 민간단체 보건의료물자 북한 반출 3건 승인

[아시아경제 유인호 기자] 통일부는 7일 북한 취약계층 지원을 위한 국내 민간단체들의 보건의료협력 물자 대북 반출 신청 3건을 승인했다고 밝혔다.

통일부 당국자는 이날 “정부는 남북 간 인도협력은 정치·군사적 상황과 별개로 추진돼야 하고, 어린이·임산부 등 취약계층 대상 보건·영양물자 지원 등 시급한 분야에서의 인도협력이 지속돼야 한다”며 이같이 말했다.

전날 오후 승인된 사업 3건은 모두 보건의료 관련으로, 해당 단체의 자체 재원으로 사업이 추진된다.

다만 통일부는 단체 측의 요구와 사업 성사에 미칠 영향 등을 고려해 구체적인 단체명과 물품 목록, 규모 등은 밝히지 않았다.

이 당국자는 앞서 지난 7월 30일 통일부가 반출 승인했던 사업 2건에 대해 “물자의 대북 반출에 필요한 제반 단계들이 잘 진행되고 있다”고 설명했다.

정부는 자체 재원으로 대북 사업을 추진하는 단체들의 물자 반출을 승인하는 것과 별개로, 대북 영양·보건사업을 추진하려는 단체들을 대상으로 남북협력기금 100억원을 지원키로 지난달 남북교류협력추진협의회를 통해 결정한 바 있다.

이후 민간단체들이 통일부 및 남북교류지원협회 등과 사업 관련 상담·검토를 진행 중이지만 아직 통일부에 정식으로 사업을 신청한 곳은 없다.

한편 남북은 지난 4일 이후 남북공동연락사무소를 통해 정상적으로 통화를 진행하고 있지만 현재까지는 통신연락선 유지 이외에 특정 사안에 대한 협의는 없는 것으로 알려졌다.

남측은 지난 7월 말 안정적인 대화 여건 마련을 위해 북측에 영상회의 시스템 구축 문제를 논의하자고 공식 제안했으나 북측은 아직 호응하지 않고 있다.

