새로워진 ‘카카오페이앱’, 사용자 맞춤형으로 전면 개편

[아시아경제 성기호 기자] 카카오페이가 카카오페이앱을 전면 개편했다고 7일 밝혔다. 카카오페이는 다양한 기능을 더욱 쉽고 빠르게 접근할 수 있도록 사용자 맞춤형으로 앱 전체 구조를 재구성했다는 설명이다.

가장 큰 특징은 새롭게 추가된 위젯 기능이다. 카카오페이앱 홈 화면에 원하는 서비스를 위젯으로 추가해 자신의 개성과 필요에 맞도록 앱을 직접 구성할 수 있다. 자주 사용하는 서비스나 결제 내역, 카카오페이포인트 및 쿠폰 적립 현황, 이벤트 정보 등 다양한 기능을 위젯으로 설정하여 더욱 빠르게 접근할 수 있도록 했다.

앱 홈 화면의 테마도 취향대로 설정 가능하다. 카카오프렌즈 라이언, 춘식이 등 다양한 캐릭터를 골라 디자인할 수 있으며, 휴대폰을 흔들면 캐릭터가 함께 움직이는 효과로 재미를 더했다.

‘혜택’ 탭도 달라졌다. 앱의 홈 화면 하단 메뉴에 '혜택' 탭을 배치하여 다양한 제휴사의 프로모션 정보, 결제 시 지급되는 '알 리워드' 적립 현황, 보유 쿠폰 내역을 더욱 편리하게 볼 수 있게 했다. 또한, 프로모션 정보가 담긴 배너를 확인하면 카카오페이포인트를 적립할 수 있는 기능도 추가했다. 카카오페이앱에서 확인하면 카카오톡에서 이용할 때보다 3배 더 많은 카카오페이포인트를 받을 수 있다.

여러 금융 소식을 확인할 수 있는 ‘금융팁’ 탭도 마련했다. 어려운 금융 정보 대신 사용자에게 맞춤화된 금융 팁을 쉽고 재미있게 제공한다. 한 주간 예정된 다양한 금융 이벤트를 한눈에 확인할 수 있는 '금융 캘린더'도 이용할 수 있다.

카카오페이는 새로워진 카카오페이앱을 통해 '모으는 행복' 이벤트를 지속적으로 진행할 계획이다. 회차 별로 제공하는 쿠폰 상품의 재료를 모두 모으면, 실제 상품 쿠폰으로 교환하거나 카카오페이포인트를 받을 수 있다. 개편된 카카오페이앱에 처음 들어오면 랜덤으로 1개의 재료를 지급하며, 친구에게 카카오페이앱 초대 링크를 공유하면 친구와 사용자 모두에게 재료 1개를 준다. 사용자는 필요한 재료를 친구와 교환하거나 선물해 상품을 완성할 수 있다.

카카오페이는 “3650만 사용자들이 각자의 취향과 필요에 따라 플랫폼을 자유롭게 이용할 수 있도록 카카오페이앱 개편을 진행했다"며, “개개인에게 최적화된 '나만의 금융 플랫폼'으로 더욱 특별한 경험을 제공할 것"이라고 밝혔다.

