“다 모여, 눈치보지말고 먹자” 부산시, 접종완료자 포함 안내 테이블 스티커 배부

음식점 3600여곳 접종 완료자 동반 좌석 안내

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 많이 모여도 편하게 앉아 음식을 즐길 수 있는 ‘테이블’을 부산에서 곧 만나게 됐다.

부산시는 백신 접종 완료자 동반 여부 확인을 위해 관내 안심식당과 위생등급제 지정 음식점 3600여곳에 ‘코로나19 백신 접종 완료자 포함 좌석 안내 표지’를 배부한다고 7일 밝혔다.

현행 부산지역 거리두기 단계는 3단계로, 백신 접종 완료 후 14일이 지난 완료자에 대한 인센티브 적용으로 최대 8명까지 사적모임이 가능하다.

일반 이용객들이 접종 완료자 포함 여부를 확인할 수 없고, 바쁜 시간대 음식점에서도 확인을 빠트릴 수 있어 부산시는 이런 불편함을 덜기 위해 안내 표지를 제작·배부키로 했다.

접종 완료자 포함 좌석 안내 표지는 스티커 형식으로 제작됐다.

이 스티커를 직접 좌석이나 테이블에 부착하거나 아크릴판 등에 부착해 접종 완료자가 포함된 테이블에 올려두면 된다.

음식점에서는 매장 내 5인 이상 방문하는 경우, 백신 접종 완료 여부를 확인한 후 접종 완료자 테이블로 안내하거나 접종 완료자 포함이라는 안내 표지를 테이블에 놓아두는 방식으로 활용하면 된다.

부산시는 접종 완료자 안내 표지가 음식점을 이용하는 시민의 불안감을 해소하고, 코로나19 시대에 맞춰 안전한 식당 문화를 조성하는 데 기여할 것으로 본다.

조봉수 부산시 시민건강국장은 “백신 접종자에 대한 인센티브가 확대되면서 접종 완료자를 확인하는 것이 중요하게 됐다”며 “안심하고 음식점을 이용하면서 코로나19 장기화로 고통을 겪고 있는 자영업자에게 도움이 되길 바란다”라고 말했다.

