‘최대 30% 할인’.

까스텔바작이 후원 선수 함정우(27·하나금융그룹)와 송가은(21·MG새마을금고)의 동반 우승을 기념해 7일부터 5일간 깜짝 프로모션을 진행한다. 전국 매장을 통해 최대 30% 할인 혜택이다. F/W시즌 인기 상품인 리사이클링 소재의 아트워크 점퍼가 포함된다. 공식 사회관계망서비스(SNS)에선 친필 사인 모자와 캐디백, 파우치 등을 선물하는 온라인 이벤트를 펼친다.

함정우는 지난 3일 한국프로골프(KPGA) 코리안투어 현대해상 최경주인비테이셔널에서 2타 차 우승을 완성했다. 2019년 5월 SK텔레콤오픈에서 생애 첫 우승을 거둔 이후 2년 5개월 만에 통산 2승째다. 루키 송가은도 같은 날 한국여자프로골프(KLPGA)투어 하나금융그룹챔피언십에서 ‘에비앙 챔프’ 이민지(호주)와 연장 세번째 홀까지 가는 접전 끝에 우승 트로피를 들어 올렸다.