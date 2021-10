◆분노의 이유= 우리가 왜 분노를 느끼는지 심리적·진화적 원인을 분석한다. 분노 표출자의 성별·나이·인종에 따라 그들이 표출하는 분노가 왜곡된다는 사실도 드러낸다. 분노에서 비롯한 에너지를 이롭게 쓰는 방법에 대해서도 알려준다.(라이언 마틴 지음/이재경 옮김/반니)

최동현 기자 nell@asiae.co.kr