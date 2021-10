서울 1호선 시청역에 '스마트도서관' 개관…비대면 대출

[아시아경제 임철영 기자] 서울시 서울도서관은 지하철 1호선 시청역 2번 출구 통로에 비대면으로 책을 대출·반납할 수 있는 서울스마트도서관을 개관했다고 7일 밝혔다.

연중무휴 이용 및 비대면으로 안심 대출로, 도서관이 문을 닫는 휴관일이나 야간시간에도 대출 및 반납이 가능하며 타인과의 접촉 없이 비대면으로 이용이 가능하기 때문에 시민들이 안전하게 이용할 수 있다.

스마트도서관 중 최대규모인 1000권 용량의 서울도서관 맞춤형 기기로 비치돼 있는 도서 중 원하는 도서를 선택해 무인으로 대출 및 반납할 수 있는 자동화 시스템이다. 특히 지하철 유동인구 및 서울도서관을 이용하는 시민들의 수를 고려해 서울도서관에서 맞춤형으로 제작·설치했다.

서울스마트도서관은 서울도서관 정회원이라면 누구나 편리하게 도서 대출이 가능하며, 365일 연중무휴로 지하철 운영시간 동안 이용 가능하다. 서울도서관 회원이 아닌 서울시민은 현장에서 ‘서울도서관’ 앱(APP)을 통해 비대면으로 회원증을 발급해 대출할 수 있다.

서울도서관장은 “비대면 도서관 서비스를 지속적으로 확대하고 365일 원하는 책을 손쉽게 빌려볼 수 있는 환경을 제공해 독서문화 확대를 위해 더욱 노력하겠다“고 전했다.

