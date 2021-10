경상국립대, 고문헌도서관 ‘제1회 문천각 서밋’ 개최

국내 최고 권위자에게 고문헌 관련 경험·전략 청취



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 경상국립대학교 고문헌도서관은 7일 오후 1시부터 6시까지 ‘제1회 문천각(文泉閣) 서밋(SUMMIT)’ 행사를 개최한다.

문천각은 고문헌도서관의 다른 이름이고, 서밋이란 어떤 분야 최고 전문가의 만남을 의미한다.

문천각 서밋은 국내 고문헌 관련 연구자, 기관 관계자, 도서관 실무자 등 국내 최고 권위자 10명이 참여하여 고문헌과 관련한 다양한 경험과 제언을 들려주고 토론하는 장이다.

고문헌도서관은 이를 위해 7월부터 9월까지 3개월간 한국학 거점 기관 구축을 위한 고문헌 분야 저명인사 10인의 초청강연회를 개최하고, 7월부터 8월까지 2개월간 ‘2021년 경남 학 프로젝트(1)’를 마련했다.

권순기 총장은 축사에서 “경상국립대 고문헌도서관에 소장된 고문헌은 경남지역의 역사·인물·사상·지리·생활사 연구에 소중한 자산이다”며 “고문헌을 문화적 자원으로 활용하는 것이 중요하다”라고 말했다.

기근도 도서관장은 “고문헌 분야 최고의 전문가들이 들려주는 다양한 경험과 고언 한마디 한마디는 경상국립대가 한국학 분야 중추 기관으로 발전하는 데 매우 중요한 시사점과 방향을 일러줄 것”이라고 말하고 “앞으로도 이러한 행사를 지속해서 이어나갈 것”이라고 강조했다.

허권수 동방 한학연구원장은 “문천각 서밋 행사를 통해 국내 고문헌 관련 연구자, 기관 관계자, 도서관 실무자 간 정보 교류와 상생 발전의 장이 되기를 바란다”라고 말했다.

