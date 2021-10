KB국민은행, 클라우드 기반 新 인사시스템 오픈

인사정보, 채용, 인사평가, 공모, 승진 등

인사 전 영역에 퍼블릭 클라우드 도입

[아시아경제 박선미 기자] KB국민은행은 국내 은행 최초로 인사 부문 전 영역에 퍼블릭 클라우드(SaaS) 기반의 ‘신(新) 인사시스템’을 도입했다고 6일 밝혔다.

국민은행은 지난해 금융권 최초로 ‘인공지능(AI) 기반 영업점 이동, 배치 자동화 시스템’을 도입한데 이어 이번에 클라우드 기반 ‘신 인사시스템’을 도입하게 된 것이다.

이번에 개편된 인사시스템은 글로벌 최대 소프트웨어사인 SAP사와 KB국민은행의 인사, IT 담당자가 약 1년 6개월에 걸쳐 프로젝트를 진행한 결과 마련됐다. 클라우드의 표준 인사 프로세스 및 기능을 인사정보, 채용, 인사평가, 공모, 승진후보자, 후임자 관리 등 인사 전반에 도입했다. 또 특수성을 유지해야 하는 일부 영역은 별도로 클라우드에 연계해 글로벌 표준과 KB국민은행 고유의 프로세스를 조화롭게 접목했다.

KB국민은행 관계자는 “국내 은행 최초로 글로벌 수준의 퍼블릭 클라우드 구축으로 최신 인사트렌드에 대한 반영과 도입이 손쉽게 가능해졌다”며, “급변하는 경영환경에 기민하게 대응하고 직원 친화적인 UI/UX 및 업무 몰입도를 제고하는 등 시스템은 물론 조직문화와 일하는 방식에 이르기까지 조직 전반에 긍정적인 변화를 불어넣을 것으로 기대된다”고 전했다.

한편 KB금융은 지난달 윤종규 KB금융 회장이 창립 13주년 기념사에서 밝힌 '디지털 기반의 일하는 방식 정착과 근무환경 최적화를 위한 지원을 아끼지 않겠다'는 의지를 반영해 이번 국민은행의 신 인사시스템 도입을 통한 클라우드 구현 경험을 중장기적으로 글로벌 네트워크 및 KB금융 내 계열사로 확대할 계획이다.

박선미 기자 psm82@asiae.co.kr