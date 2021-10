공수처, '제보 사주' 의혹 박지원 국정원장 입건하고 정식 수사(종합)

[아시아경제 김형민 기자] 고위공직자범죄수사처(공수처)가 이른바 '제보 사주' 의혹을 받는 박지원 국가정보원장을 입건하고 정식 수사에 착수했다.

공수처 수사2부(부장검사 김성문)는 박 원장을 전날 국가정보원법·공직선거법·정보통신망법 위반 혐의로 입건했다고 밝혔다.

박 원장은 조성은씨가 윤 전 총장 재직시절 검찰이 여권 인사들에 대한 고발을 사주했다는 의혹과 관련 자료들을 인터넷매체 '뉴스버스'에 제보하는 과정에 관여했다는 의혹을 받는다. 조씨가 언론과의 인터뷰에서 제보 전 박 원장과 만났다고 밝히면서 이 의혹이 불거졌다.

이에 국민의힘 윤석열 캠프는 지난달 13일 박 원장과 '고발 사주' 의혹을 제보한 조성은씨, 성명불상의 인물 등 3명이 언론사 등에 제보를 모의했다며 공수처에 고발장을 제출했다.

이어 15일에는 박 원장이 언론 인터뷰에서 윤 전 총장이 연루된 의혹을 받고 있는 윤우진 전 용산세무서장 사건을 언급한 것이 경선 개입이라며 그를 국정원법·공직선거법 위반으로 공수처에 추가 고발했다.

공수처는 이 고발을 받고 사건을 검토한 끝에 공수처에서 수사를 하는 것이 맞다고 판단한 것으로 보인다. 앞서 공수처는 지난달 15일과 30일 두 차례 윤 전 총장측 최지우 변호사를 불러 고발인 조사도 했다. 다만 공수처는 박 원장을 입건하면서 함께 고발된 조씨와 성명불상의 인물은 입건하지 않기로 했다.

