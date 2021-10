티웨이항공, 연말 제주도 특가…김포~제주 운임 1만4900원

[아시아경제 이동우 기자] 티웨이항공 티웨이항공 091810 | 코스피 증권정보 현재가 4,110 전일대비 140 등락률 -3.29% 거래량 766,462 전일가 4,250 2021.10.06 11:01 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목]"티웨이항공, 유동성 유출 지속…추가 자본 확충 필요"티웨이항공, 제주도 친환경 특산품 판매 업무협약티웨이항공, 日 사가현과 무착륙 관광비행…운임 13만2700원 close 은 11~12월 국내선 제주도 항공편을 초특가 및 카드 중복 할인 이벤트를 진행한다고 6일 밝혔다.

이벤트는 오는 11일까지 진행하며 티웨이항공 홈페이지와 모바일 앱(웹)을 통해 참여할 수 있다. 편도 항공권 총액 운임은 ▲김포-제주 1만4900원 ▲대구-제주 1만4700원 ▲광주-제주 1만4700원 ▲청주-제주 1만4700원 ▲부산-제주 1만3700원 등이다.

티웨이페이 선택 후 삼성카드를 이용해 5만원 이상 결제 시 1만원 할인, 10만원 이상 결제 시 2만원 할인 혜택을 제공한다. 농협카드 이용시에도 결제 금액별로 추가로 할인을 받을 수 있다.

예약 고객 단독 혜택으로 제휴사를 통해 '여기어때' 모든 숙소를 12% 할인하고, 쏘카 이용 시 최대 50% 할인을 제공한다. 반려동물 동반 고객들을 위한 '티펫' 서비스를 통해 반려동물전용 탑승권 발급, 이용 횟수에 따른 쿠폰적립 경품 제공 행사도 함께 진행한다.

이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr